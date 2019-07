Paita: "Erosione coste danno per la Liguria". Toti: "Sue parole allarmiste"

Liguria - “Intervenire con urgenza per di salvaguardare la costa ligure dall’azione erosiva del mare e dare sostegno e agli operatori turistici danneggiati dal restringimento delle spiagge“. Lo chiede Raffaella Paita, deputata del Partito democratico, con un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico. “Il litorale ligure - spiega - è da anni purtroppo costantemente segnato dal fenomeno dell’erosione, causata dalla combinazione di correnti marine, mareggiate e innalzamento del livello del mare. È uno dei territori dove maggiormente si avvertono gli effetti dei mutamenti climatici, determinando situazioni di estrema criticità per gli operatori turistici". Ha suscitato molto scalpore la notizia dell’annullamento del concerto di Jovanotti ad Albenga: "Il motivo è proprio il restringimento della spiaggia, dovuto ad una forte mareggiata a tal punto da impedire lo spettacolo previsto. Ad Alassio, quest’estate, quasi tutti i lidi contano due file di ombrelloni in meno rispetto all’anno precedente. L’erosione della costa e le mareggiate sempre più violente non consentono agli operatori turistici di programmare nulla. Anche gli interventi di ripascimento servono a ben poco poiché è sufficiente una mareggiata a portar via ogni sforzo compiuto. Si sta determinando quindi una condizione di estrema criticità e non facilmente affrontabile con le sole forze degli enti locali e degli operatori interessati”.



“Come al solito ogni volta che la deputata Paita interviene su un tema ligure, danneggia il nostro territorio. Da un lato dice di essere vicina alle imprese balneari e, dall’altro, parla addirittura di una situazione di ‘estrema criticità’ legata all’erosione delle spiagge: un allarmismo del tutto ingiustificato e infondato che danneggia i settori balneare e turistico ed è ancor più grave perché siamo in piena stagione. Lasci stare la Liguria e continui a rimanere a Roma: i liguri tutti le saranno grati”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta l’appello lanciato dalla deputata Dem Raffaella Paita affinchè il governo intervenga per fermare l’erosione delle spiagge in Liguria.

Il presidente Toti ribadisce quindi che “le spiagge della nostra regione sono tutte aperte e fruibili per residenti e turisti, la stagione balneare è ben avviata e i vacanzieri, come ogni anno, continuano a scegliere la Liguria per le loro vacanze. Non c’è nessuna situazione di ‘estrema criticità’”. Il governatore ricorda poi alla deputata Dem che “quando governava la giunta di centrosinistra di cui faceva parte i fondi destinati ai ripascimenti ammontavano a 600mila euro l’anno. Da quando ci siamo insediati quelle risorse sono più che raddoppiate arrivando a circa 1,5 milioni di euro stanziati per il 2019. Senza contare – conclude Toti - la nostra battaglia contro la direttiva Bolkestein, a tutela delle imprese balneari: questa Giunta è attenta al settore con i fatti e non con le parole”.