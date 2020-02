Paita: "Corteggiamento Pd a Cinque stelle è errore strategico"

Liguria - “Ho letto che il PD ha lanciato il solito 'penultimatum' ai 5 stelle perché si decidano sulla Liguria. Ovviamente guardandosene bene dal porre paletti programmatici sulle questioni che interessano il nostro territorio: industria, infrastrutture e sanità. Ho letto poi che Orlando avrebbe definito le nostre irrinunciabili posizioni programmatiche come 'strumentali per scavare fossati' (QUI). Strano modo di affrontare questo dibattito. Allora, visto che Orlando ama la polemica, mi vedo costretta a chiarire con precisione la nostra posizione politica. Italia Viva considera il corteggiamento senza dignità del PD ai 5 stelle un errore strategico per la Liguria e non rinuncerà mai alla chiarezza programmatica su temi come le infrastrutture. Un esempio per capirci una volta per tutte. Per noi la Gronda deve partire subito( visto che si è votato in parlamento), deve essere realizzata con il progetto attuale e non a lotti come spesso sento dire. Ora è più chiara la nostra posizione ?”. Lo dichiara in una nota Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia Viva.