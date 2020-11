Paita: "Auguri di buon lavoro a Sommariva e Signorini"

Liguria - "Ringrazio Francesco Di Sarcina per il suo positivo lavoro di commissario anche e soprattutto per aver tenuto unita la comunità portuale spezzina". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia viva, a proposito della nomina di Mario Sommariva a presidente di quella del Mar Ligure orientale.

"In questi anni, infatti - ricorda - c’è stato un clima di positiva collaborazione tra le comunità portuali di La Spezia e Marina di Carrara e le rispettive città. Porgo a Mario Sommariva i migliori auguri di buon lavoro che potrà iniziare dopo il completamento dell’iter istituzionale. Ciò che mi auguro è una positiva continuità rispetto al clima instaurato da Di Sarcina e ai risultati raggiunti dagli scali mercantili".

"Quanto a Genova, complimenti per la riconferma a Signorini e un augurio per il lavoro che lo aspetta. A nostro avviso, la priorità assoluta è far riprendere il traffico portuale e anche affrontare il problema dei lavoratori della Compagnia Unica", conclude.