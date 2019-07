Paita: "Aderisco alla proposta di Parco nazionale per il Magra"

Liguria - "Aderisco convintamente alla proposta di legge della collega On. Muroni che prevede la istituzione del Parco nazionale sul Magra perché è necessario rafforzare le politiche di tutela dell’ambiente e della difesa del suolo in particolare in Liguria e soprattutto in questo comprensorio straordinario.

E’ anche una risposta ad una impostazione “culturale” del governo regionale e una sfida al Governo nazionale, per vedere se davvero sono in grado di confrontarsi sul merito di questa proposta.

Le politiche di preservazione e messa in sicurezza del territorio non sembrano purtroppo essere una priorità di questi governi.

Non è un caso che la Regione abbia approvato un provvedimento contestatissimo di riduzione delle aree protette oggetto di impugnazione e abbia cercato di abolire , senza riuscirci, il parco del Magra per opera del consigliere Costa .

Per questo chiediamo che possa essere presto calendarizzata nei lavori parlamentari e andare a scoprire le carte di questa maggioranza.

Il Parco del Magra ha storia, cultura, biodiversità, bellezza e un territorio che può e deve essere ulteriormente valorizzato nel rispetto dell’ambiente. Questa proposta di legge può essere una importante occasione".



Raffaella Paita, deputata Pd