Paita: "Abbiamo l'obbligo di tutelare il personale sanitario dal contagio"

Liguria - “La situazione negli ospedali italiani e nello specifico in Liguria è molto seria. I kit di auto protezione per il personale medico e sanitario sono fondamentali per garantire agli operatori di non contagiarsi. È fondamentale che in tempi urgenti Stato e Regione Liguria forniscano ogni reparto operativo, i volontari, i medici e gli infermieri delle misure di auto protezione in numero e quantità necessarie perché ogni giorno venga garantita la loro tutela. Questo Paese oggi si basa sulla capacità e sulla esperienza del nostro sistema sanitario che va tutelato subito, perché senza di loro oggi più che mai non si potrebbe combattere il coronavirus ad armi pari. Tutti gli operatori sanitari stanno già facendo enormi sacrifici personali con grande senso del dovere. A loro va il nostro ringraziamento ma l’obbligo di noi tutti è tutelarli dal contagio”. Lo afferma Raffaella Paita, deputato di Italia Viva.