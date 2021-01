Oss spezzine. Centi: “Passo in avanti in commissione sanità"

Liguria - “Oggi in commissione regionale sanità, alla presenza dell'assessore Berrino delegato dal presidente Toti, si è registrato un passo in avanti sulla vertenza Oss spezzine: l’impegno del Commissario di Alisa, Dottor Quaglia, ad avviare un numero maggiore di assunzioni di Oss rispetto alle 158 previste dal bando”. Così Roberto Centi, Consigliere Regionale Lista Sansa, che continua: “Un impegno formale che è il risultato della mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, che noi abbiamo sempre sostenuto. Il Dottor Quaglia ha parlato di 'un numero molto consistente' di nuove assunzioni. Considerato il fabbisogno della Asl 5 – continua Centi –, le sue proporzioni rispetto alle altre Asl della regione e l'eccezionalità delle norme legate alla pandemia, a mio parere il numero di nuovi assunti dovrebbe essere vicino al doppio delle 158 previste”.



Continua il consigliere: “Altra notizia positiva è che, mentre la richiesta di differenziazione punteggio per i lavoratori provenienti da strutture pubbliche è sotto esame al Ministero all'attenzione del Sottosegretario Zampa, lo stesso Quaglia ha dichiarato la possibilità di riaprire il bando con l'introduzione di questo nuovo parametro. Questo qualora la risposta dallo stesso Ministero tardasse ad arrivare.” Conclude il Centi della lista Sansa: “Da parte nostra saremo intransigenti nel vigilare sulla vertenza ed incalzare Alisa e Regione affinché gli impegni formali presi oggi in Commissione dal Dottor Quaglia diventino atti amministrativi e concreti. Il nostro obiettivo rimane quello della salvaguardia di tutti i posti di lavoro delle Oss spezzine”.