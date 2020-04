Orti, uliveti, spiagge: Toti apre spiragli

Liguria - “Fino a martedì bisogna stare blindati, ma quando usciremo da questo ponte pasquale alcune attività potranno iniziare a tornare al lavoro, secondo la decisione assunta dal Governo. Come Regione Liguria stiamo lavorando, anche in queste ore, per una ripartenza graduale: per consentire ad esempio a chi ha un orto, un campo, e sono tanti in Liguria che per diletto o bisogno coltivano un piccolo orto, un piccolo uliveto a uso personale, di poterci andare; vogliamo permettere ai giardinieri, visto che la filiera florovivaistica è rimasta aperta e lavora con stagionalità, di poter lavorare, magari anche a piccoli cantieri all'aperto". Lo afferma in una nota Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Che guarda anche a chi opera sui litorali: "Sulle nostre spiagge c'è un grande lavoro, in attesa di una stagione che vedremo quando potrà cominciare, magari a maggio, magari a giugno, ai primi di luglio, ma sicuramente chi ha uno stabilimento balneare, un chiosco sulla spiaggia dovrà andare a vedere in che condizioni è dopo le mareggiate dell'inverno”.



“Ci sono aziende in Liguria – continua Toti – che possono essere un punto di riferimento e fare dei progetti pilota di ripartenza , con i loro lavoratori e con accordi sindacali adeguati mettendo in campo tutti quegli strumenti di sicurezza e profilassi come mascherine, aerazione, aspiratori dell'aria, disinfettanti. Di questo inizieremo a parlare la prossima settimana perché vogliamo che la Liguria sia all'avanguardia nel tornare a guardare al futuro, così come mentre tutti gli altri chiudevano noi siamo andati avanti con questo cantiere, con lo scolmatore del Bisagno, con i porti distrutti dalle mareggiate, con le strade distrutte dalle alluvioni, non ci siamo mai fermati e andremo avanti così”.