Orlando al M5S: "Patto civico e scegliamo insieme un candidato"

Liguria - Si riaprono i giochi per le candidature alle regionali in Liguria nel Movimento cinque stelle. Al termine di un confronto di oltre due ore alla Camera, al quale erano presenti il capo reggente Vito Crimi e il responsabile delle campagne elettorali Danilo Toninelli, coi parlamentari liguri e i consiglieri regionali, i Cinque stelle decidono di portare il tema delle alleanze per le regionali liguri al centro di una riunione tra gli attivisti che si terrà domenica prossima a Genova.



Il M5S sfora dunque il termine ultimo che il Partito democratico aveva fissato per oggi, lunedì 10 febbraio, per definire l'ipotesi di una coalizione elettorale in vista delle regionali della prossima primavera.

Da parte dei Dem, però, sembrano esserci tutti i margini per concedere altro tempo.

"Noi - scrive infatti su Twitter Andrea Orlando, vicesegretario del Pd e figura di riferimento per la partita dell'alleanza ligure - insistiamo, non facciamo un regalo a Toti. Ai Cinque stelle diciamo: patto civico, scegliamo insieme un candidato espressione della Liguria migliore. Non abbandoniamo la nostra regione al declino, all’invecchiamento e alla colonizzazione".

Tra i nomi che continuano a circolare nel caso di una coalizione che veda il centrosinistra insieme al Movimento cinque stelle resta caldo quello di Ferruccio Sansa le cui quotazioni sembrano essere in netta risalita nelle ultime ore, complice anche l'apprezzamento per il suo nome da parte dello stesso Orlando.