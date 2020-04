Orlando: "Toti usa furbizia, azzardo e calcolo politico. Speriamo non la paghino i liguri"

Liguria - "Che senso ha che una Regione annunci provvedimenti autonomi nell’imminenza dell’annuncio di un nuovo Dpcm? Il gioco di Toti è chiaro, emanare nuove norme qualche giorno prima di quelle nazionali, se saranno in linea, dirà di aver anticipato e condizionato il Governo, se saranno più permissive a lui non resterà che adeguarsi e cavarsela con “un vorrei ma non posso” per scaricare su Roma l’eventuale impopolarità di divieti più stringenti". Lo afferma il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, commentando la firma di una nuova ordinanza da parte del presidente della Regione.



"Furbizia, azzardo e calcolo politico. Auguriamoci che questo calcolo non lo paghino i liguri.

Se l’ordine sparso con cui intendono muoversi alcuni presidenti dovesse compromettere i risultati sin qui ottenuti il prezzo non sarebbe soltanto sanitario, sarebbe anche economico.

E il calcolo è ancor più spericolato a fronte del fatto che la regione Liguria non ha definito un circuito di posti letto Covid, non ha ancora detto con quale metodo procederà all’utilizzo dei tamponi e dei test sierologici.

Intanto, un prezzo lo pagano e da subito le istituzioni in termini di credibilità.

I cittadini, infatti, stentano a comprendere come lo stesso virus possa essere contrastato con 20 metodologie diverse.

Servirebbe responsabilità e unità e non tattica e giochetti", conclude Orlando.