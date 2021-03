Organizzazione sanità ligure, dibattito online con le opposizioni regionali

Liguria - Linea Condivisa organizza un dibattito pubblico digitale, sulle piattaforme Facebook e Zoom, per permettere alla cittadinanza di confrontarsi con i capigruppo di opposizione in consiglio regionale sul tema della riorganizzazione della sanità ligure.

L'appuntamento è fissato per giovedì 18 marzo alle 20:30.

L'obiettivo è quello di riprendere il progetto di Linea Condivisa, già elaborato nel febbraio dell'anno scorso, sulla riprogrammazione delle Asl e dei distretti in Liguria, con una serie di proposte che mettano a confronto il rapporto tra struttura sanitaria e organizzazione informatica.



“Non c'era bisogno di Sars-Cov-2, ma l'emergenza sanitaria ha messo ancora più in evidenza i già grandi limiti della sanità ligure, – dichiara il vice presidente della Commissione II e capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – che sono certamente, in primis, la mancanza di personale, il modello sanitario di governance e la scarsa interazione tra i bisogni del mondo sanitario e gli strumenti informatici”.



È proprio su questi temi che giovedì sera Linea Condivisa dialogherà con i capigruppo di opposizione in consiglio regionale Gianni Pastorino (Linea condivisa), Luca Garibardi (Partito democratico), Ferruccio Sansa (Lista Sansa) e Fabio Tosi (Movimento Cinque Stelle).



“Sarà un dialogo aperto, il primo, vero, che affronta la questione della riorganizzazione sanitaria ancora in una fase di emergenza come quella che stiamo vivendo – proseguono il consigliere regionale Gianni Pastorino e la presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui –. L’obiettivo? Riuscire ad avere e a trovare un’elaborazione comune, perché questa opposizione abbia la capacità di elaborare proposte forti e credibili per ri-diventare forza di governo”.



Qui trovate il link per l'evento Facebook, con le credenziali per accedere a Zoom: https://www.facebook.com/events/124984569566602/