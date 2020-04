Ordine medici: "Esclusi da task force". Toti: "Sembrano Nanni Moretti"

Liguria - E' polemica sulla task force allestita dalla Regione per avviare al cosiddetta Fase 2 della gestione della pandemia da coronavirus in Liguria. Ad affondare il colpo anche gli ordini provinciali dei medici , che esprimono "rammarico e stupore" per "non essere stati coinvolti nella Task Force che il Governatore Toti ha voluto istituire per la gestione della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19. Una dimenticanza tanto più grave se si considera che il medesimo errore era già stato compiuto nella Fase 1 dell’emergenza e se si considera che, ad oggi, sono ben 27 le figure professionali che, a vario titolo, sono state coinvolte. Un numero molto elevato, che certamente renderà difficile una concreta operatività della Task Force e che, anche per questo, non sarebbe stato di certo “appesantito” da una rappresentanza quanto mai opportuna e preziosa. Uba dimenticanza che sorprende ancora di più vedendo come, invece, altri Ordini Professionali siano stati giustamente coinvolti nella Task Force. Ricordiamo, infatti, alla Politica, alle Prefetture e a tutti coloro che rivestono cariche ufficiali, che gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri sono Organi Sussidiari dello Stato e, come tali, rappresentano il primo interlocutore istituzionale cui rivolgersi nel momento in cui si affrontino temi inerenti alla Salute dei cittadini, al decoro e alla dignità degli operatori e, più in generale, alla Sanità".



La nota è stata naturalmente sottoscritta anche dal dottor Salvatore Barbagallo (intervistato nei giorni scordi da CDS), presidente dell'ordine nella nostra provincia, che segnala come "peraltro in sede locale nei giorni scorsi i medici di medicina generale hanno stipulato un importante accordo con l’Asl 5 finalizzato alla gestione domiciliare dei pazienti Covid".



Per i presidenti degli ordini, si legge ancora, si tratta di "una dimenticanza che non ha neppure ragion d’essere visto e considerato il comportamento di costante collaborazione e di leale sinergia che, con spirito propositivo e costruttivo, con abnegazione e grande senso del dovere, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri hanno portato avanti dall’inizio dell’emergenza nonostante l’esclusione, come ricordato, dalla Task Force della Fase 1. Una dimenticanza che si pone, peraltro, in netta contrapposizione con i “Grazie” di cui molti si riempiono la bocca, talora anche mediante manifesti e articoli di giornale. Una dimenticanza che, in questo senso, offende i 15.000 Medici e Odontoiatri che quotidianamente sono impegnati sul campo - in Liguria - a tutelare la Salute di tutti noi. Una dimenticanza che rischia di portare a commettere lo stesso passo falso della Fase 1: trascurare il territorio. Ebbene, se questo dovesse accadere, le conseguenze sarebbero ancora peggiori di quelle cui abbiamo assistito nella Fase 1. Oltre a non essere - forse – del tutto chiaro il ruolo degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, infatti, pare non essere nemmeno chiaro che la 'partita' della Fase 2 si potrà e dovrà giocare sul territorio; perché se così non fosse, e si continuasse a ragionare in modo ospedale-centrico, come alcune dichiarazioni agli organi di stampa farebbero pensare, l’avremmo già persa in partenza e saremmo travolti da u’ondata di ritorno dell’infezione e delle sue conseguenze che non saremo in grado di fronteggiare".



"La più volte citata dimenticanza - prosegue la nota -, anche se ripetuta per la seconda volta, configura - allo stato - una negligenza, vale a dire un’omissione di doveri oltre che un’occasione persa; delinea, comunque, una situazione cui si può ancora porre rimedio: in queste ore, la Regione Liguria potrà ravvedersi. La nostra puntualizzazione non certo per una agognata visibilità, ma per l’apparente assenza di considerazione e di rispetto nei confronti di chi serve quotidianamente i cittadini sul territorio e con questi ultimi dovrà saper gestire la Fase 2 dell’emergenza. Di certo, a prescindere da ciò che accadrà, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Liguria non faranno mai mancare il loro supporto a tutta la categoria ed ai cittadini e saranno in grado di essere concretamente vicini ai colleghi, proprio come hanno fatto sinora".



Il presidente regionale Giovanni Toti non ha fatto mancare la sua replica, affermando che la task force "è semplicemente una riunione di esperti di varie discipline propedeutica al confronto con le categorie. Interrogarsi, come faceva Nanni Moretti in un noto film, sul modo in cui farsi notare meglio non mi sembra atteggiamento consono alla difficoltà del momento, soprattutto da parte di chi dovrebbe avere ben altri pensieri e impegni quotidiani. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: l’organismo che si è insediato oggi, con compiti di ricerca e proposta, è formato da personalità scelte sulla base di curriculum accademici e scientifici, o sulla base di esperienze, come quella del team del sindaco Bucci che ha gestito il cantiere del Ponte durante l’emergenza virus. Non si tratta di un organismo rappresentativo degli ordini professionali, né delle categorie economiche e neppure delle parti sociali. Si tratta di un pool di professionalità suggerite da Università, Istituto di Tecnologia, centri di competenza. Ovviamente questo non preclude, anzi, speriamo che aiuti il confronto con ordini professionali, categorie economiche e parti sociali, che continuano parallelamente e che avranno ovviamente modo di confrontarsi come è sempre avvenuto con la giunta regionale su tutte le scelte che verranno fatte per il bene del nostro territorio. Chi pretende di trasformare un tavolo tecnico-scientifico in una seduta di confronto rivendicativo di categoria non ha capito il senso e lo spirito di questa iniziativa. Tutte le categorie, dal commercio all’industria, dal turismo ai servizi, dal medici alle rappresentanze dei sanitari già stanno partecipando a tutti i tavoli aperti dai nostri assessori e il confronto si potrà arricchire anche delle idee provenienti dal nuovo tavolo aperto oggi".