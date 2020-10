Ordinanza regionale, DaD al 75% per le scuole superiori

Liguria - La nuova ordinanza firmata in serata dal presidente Toti recepisce il Dpcm, introducendo la didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori. Pochi gli aggiustamenti in Liguria, il presidente della Regione, nel punto stampa sull'emergenza Covid ha chiarito che le scuole nel giro di un paio di giorni passeranno, come detto, al 75% di Dad negli ultimi anni delle medie superiori: “In quei giorni, con Bucci e gli altri sindaci faremo il punto anche sull'affollamento dei mezzi pubblici. Dove i flussi di persone lo consentiranno il coefficiente di riempimento verrà abbassato sotto al soglia dell'80%”. Ha concluso Toti: “Inoltre, confermiamo il divieto di manifestazioni pubbliche anche in forma statica in Liguria come da precedente ordinanza, come misura più restrittiva rispetto al Dpcm”.