Ora Sansa è un po' più vicino alla candidatura

Liguria - Ferruccio Sansa in pole position per la candidatura da anteporre a Giovanni Toti. Centrosinistra e Movimento Cinque Stelle sembrano aver fatto un passo in avanti per l'eterno promesso, uno dei nomi più antichi e già in passato preso in considerazione per una discesa in campo. Da una parte la segreteria regionale del Pd, che dovrà battezzare la scelta e lo farà probabilmente nella giornata di oggi, dall'altra l'intenso dialogo fra Vito Crimi, reggente nazionale dei pentastellati, ed Andrea Orlando, vicesegretario nazionale del partito. Non c'erano solo loro alla riunione odierna ma tutte le anime di quell'alleanza che, salvo sorprese, dovrebbe sancirsi ufficialmente, costituendo un unicum tutto ligure visto che solo in questa regione si è trovata un'amalgama fra le parti che andrebbero dunque a braccetto. Sembrava, addirittura, che l'alleanza potesse vacillare fino al punto della rottura e invece dopo una riunione fiume sembra esserci quella svolta dai più aupiscata: Sansa, figlio dell'ex sindaco di Genova e giornalista del Fatto Quotidiano è favorito ma non ancora ufficialmente il candidato. Difficile che Dello Strologo e Massardo possano essere candidati alternativi, rimane, visto il silenzio delle parti, la possibilità di qualche outsidere mai emerso fino ad oggi. Per come sono andate le riunioni fino ad oggi difficile se non impossibile pensare che Italia Viva sosterrà la candidatura: non è infatti escluso che il partito di Renzi consumi lo strappo e candidi un suo rappresentante, per questo si fa il nome di Elisa Serafini, ex assessore della giunta di centrodestra guidata da Bucci dalla quale è uscita tempo fa sbattendo la porta.