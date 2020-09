Opinio: "Toti sempre avanti, Sansa staccato di oltre sedici punti"

Liguria - Nella seconda proiezione di Opinio Italia, con una copertura del campione al 12%, aumenta il divario fra Giovanni Toti e Ferruccio Sansa. Il presidente uscente della Liguria si attesta infatti al 54,2% seguito dall'esponente dallo sfidante al 37,7%. Aristide Massardo resta al 4,2% mentre Riccardo Benetti si ferma all'1,2%.



Nella prima proiezione di Swg per La7 si confermava l'indiscussa prima posizione per il presidente regionale uscente e ricandidato Giovanni Toti che, con il 5% della copertura, si stagliava al 53,5%. Dietro a Toti, c'era il candidato di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico al 39,5%, mentre il candidato di Italia Viva, + Europa, Aristide Massardo era al momento al 3,60%.

Distanze sostanzialmente confermate anche dalla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai che (con copertura al 7%) vedeva Toti saldamente in testa con il 52,9% e Ferruccio Sansa al 39%. Arsitide Massardo sfiorava il 5% (4,9) mentre Giacomo Chiappori arrivava al 2%.