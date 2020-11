Liguria - Oggi alle 16.30 ci sarà l’incontro tra Regioni e governo per parlare dei parametri che vengono da utilizzare per stabilire la fascia di rischio. Per l'esecutivo ci saranno il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e quello della Saluta, Roberto Speranza. Con loro anche presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. "Un confronto che spero sarà basato su quello spirito costruttivo che ho visto da più parti," ha detto ieri il presidente ligure Giovanni Toti.