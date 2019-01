Offese Boldrini, condannato sindaco leghista ligure

Liguria - Il tribunale di Savona ha condannato il sindaco di Pontinvrea (Savona) Matteo Camiciottoli (Lega), accusato di diffamazione ai danni dell'allora presidente della Camera Laura Boldrini, al pagamento di 20 mila euro di multa con pena sospesa subordinata al risarcimento dei danni entro un mese. I danni sono quantificati in 20 mila euro per Laura Boldrini e 100 euro per ognuna delle associazioni costituitesi parti civili: Unione Donne Italiane, Differenza Donna, Se non ora quando, Donne in rete e Centro per non subire violenza.

Come riferisce Ansa, Boldrini aveva querelato Camiciottoli che commentando sui social gli stupri avvenuti in spiaggia a Rimini nell'estate 2017 aveva scritto sui social che gli arrestati "dovevano essere mandati ai domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso". Il pm Venturi aveva chiesto 8 mesi di reclusione. Camiciottoli ricorrerà in appello.



“Preso atto della decisione del giudice di Savona, il nostro sindaco del piccolo Comune di Pontinvrea oggi ha già annunciato il ricorso in appello. Esprimiamo solidarietà a Matteo Camiciottoli, persona seria e perbene, che a fronte di irrisori emolumenti è sempre a disposizione dei cittadini e del territorio. Auspichiamo che la sentenza di primo grado, con cui è stato condannato a pagare 20mila euro di multa, le spese processuali e altri 20mila euro per il risarcimento di presunti danni all’ex presidente della Camera Laura Boldrini, sia riformata dai giudici della Corte d’Appello”. Lo dichiara Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini.