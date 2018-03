Occupazione, Pd: "Italia cresce, Liguria no"

Liguria - I dati Inail sull’occupazione, riferiti al 2016, e quindi non recentissimi (con 10 mila donne disoccupate in più) ribadiscono quello purtroppo abbiamo già detto molte volte negli ultimi due anni: da quando il centrodestra governa la Liguria, siamo una delle poche regioni in controtendenza rispetto alla crescita nazionale. Mancano gli interventi strutturali: il turismo cresce ma meno che a livello nazionale e c’è un ritardo preoccupante sui fondi europei – e in particolare sul Psr - che sono motore di sviluppo; quindi c’è un ritardo sule politiche regionali. Erogando questi fondi si alimenta l’occupazione e con il centrosinistra, tanto per fare un esempio, il Psr è sempre cresciuto, mentre adesso il finanziamento è addirittura a rischio. Questa Giunta mostra anche una debolezza evidente nel seguire le crisi industriali liguri. La Regione può fare proposte, resistere ai tagli e mettere in campo nuove idee, com’è stato fatto in precedenza per Fincantieri e Ansaldo che, non solo non hanno chiuso ma sono cresciute. Quest’assenza di proposte e questa estrema debolezza (vedi i casi Ilva e Piaggio) dimostrano la scarsa autorevolezza del “modello Toti”. Adesso ci manca solo che qualcuno voglia bloccare la Gronda e il Terzo Valico.



Gruppo Pd in Regione Liguria.