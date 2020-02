Nomine, Rixi: “Criteri siano trasparenza e risultati raggiunti, non vicinanze politiche”

Liguria - “Sull’individuazione dei vertici delle società controllate dal Mef è auspicabile che sia tenuto conto anche dei risultati raggiunti in precedenti incarichi, in trasparenza. Nonostante i criteri che ci ha elencato il ministro Gualtieri oggi in aula fossero già in vigore nel 2017, infatti, purtroppo, due governo fa, abbiamo visto opacità su alcune scelte. Vanno valutati i risultati oggettivi, anche in prospettiva di eventuali riconferme, raggiunti dai manager e non la vicinanza politica. Come Lega vigileremo perché le scelte siano su criteri oggettivi in base a quanto un manager ha raggiunto come risultati positivi, all’interno di un’azienda. Ci sono in ballo nomine strategiche per il futuro del Paese tra cui Consip, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Anas ed Rfi, partite su cui non possono esserci ombre”.

Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, che ha presentato oggi un QT alla Camera al ministro dell’Economia e Finanze Gualtieri.