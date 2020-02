Nel dialogo tra Pd e M5S si fa sempre più largo il nome di Sansa

Liguria - Ferruccio Sansa, Aristide Fausto Massardo o qualche outsider? E soprattutto: sarà un centrosinistra che si presenterà insieme al Movimento cinque stelle oppure prevarrà la linea del grillismo ortodosso di Alice Salvatore?

Sono molte le domande alle quali il centrosinistra e i grillini liguri dovranno rispondere nei prossimi giorni, dando così avvio ufficiale alla campagna elettorale che porterà la Liguria alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e la nomina del prossimo governatore.

Sicura la candidatura di Giovanni Toti nel centrodestra, il resto del panorama politico regionale deve ancora chiarire se a livello amministrativo è davvero scomparso il terzo polo rappresentato dal M5S, pronto, secondo molti, a ritornare in corsa alle prossime elezioni politiche.



Come abbondantemente preannunciato le decisioni concrete, in questo campo, saranno prese tra Roma e Genova nelle prossime ore.

Andrea Orlando, vicesegretario nazionale del Pd e spezzino doc, avrebbe incontrato il giornalista del Fatto quotidiano nella capitale e l'esito dell'incontro sarebbe stato positivo. Quello di Sansa potrebbe essere il nome di caduta di un centrosinistra che vuole guardare con forza al mondo civico. Già tirato in ballo abbondantemente cinque anni fa come possibile nome di punta della sinistra esterna al Pd renziano e paitiano, è certamente gradito alla galassia pentastellata e potrebbe essere il trait d'union tra Movimento cinque stelle, Pd e forze di sinistra. Rimarrebbe ampiamente scontenta, invece, la componente di Italia viva, che potrebbe a quel punto scegliere di correre da sola.

Verrebbe meno la consapevolezza di non voler deludere l'elettorato che nel 2015 assistette alla frammentazione del centrosinistra e dello stesso Partito democratico, spaccato aspramente in due tra paitiani e cofferatiani, con una mossa che è stata considerata come il vero motivo per il quale il centrodestra di Toti, sino ad allora considerato terzo incomodo tra centrosinistra e grillini, riuscì a vincere la corsa per Piazza De Ferrari.

Dalla base del Pd alcuni si chiedono perché dovrebbero votare per una figura storicamente critica nei confronti del partito, ma Sansa potrebbe paradossalmente essere il nome sul quale i vertici del Pd e degli altri partiti del centrosinistra ligure potrebbero convergere anche se il Movimento cinque stelle dovesse alla fine decidere di andare da solo a sostegno della candidatura di Alice Salvatore, votata dagli attivisti sulla piattaforma Rousseau: per il giornalista, infatti, taluni preconizzano la possibilità di scatenare un "effetto Bonaccini", ovvero di ottenere voti al candidato presidente anche da parte di chi potrebbe scegliere di votare la lista del M5S.



Diverso il discorso nel caso in cui la scelta ricada su Massardo, ex preside di Ingegneria all'Università di Genova. Il suo nome circola da tempo e dopo un momento di silenzio è ritornato in auge, superando quelli del rettore Paolo Comanducci, del manager Giorgio Cuttica e del dirigente Aism Paolo Bandiera.

Con Massardo, il sostegno di Italia viva dovrebbe essere assicurato, ma a quel punto le nozze con il Movimento cinque stelle dovrebbero essere un'opzione gradita a 360 gradi, cosa che oggi non pare possibile.

In ogni caso è da ritenere impossibile qualunque ipotesi di primarie, competizione che rischierebbe di portare il centrosinistra a sbattere contro il muro della contrapposizione interna, come avvenuto già alle ultime regionali.



Aspre le critiche sulle mosse del centrosinistra e del Movimento cinque stelle da parte del presidente della Regione: "Il mio avversario in Liguria si sta decidendo in queste ore a Roma, nei Palazzi, a tavolino, frutto di accordi di potere nazionali e di un'unione contro natura Pd+M5S, a cui ora si sono anche aggiunte le sardine, battezzate dai Benetton. Mentre gli altri ascoltano i dirigenti di partito (tra cui il mai rimpianto Toninelli), noi ascoltiamo la gente: è questa la nostra forza ed è per questo che non temiamo nessun candidato! Avanti Liguria!".