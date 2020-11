Natale in consiglio regionale: "L'emergenza sanitaria va al di là del Covid"

Liguria - "Emergenza sanitaria al di là del Covid. Questa la mia denuncia che durante la discussione delle linee di mandato ho fatto nel corso del mio intervento". Il consigliere regionale del Pd Davide Natale riassume così i contenuti del suo intervento nel corso della seduta odierna.



"C'è necessità di nominare i direttori di struttura, dei coordinatori infermieristici e soprattutto di procedere con le assunzioni del personale non solo per fare fronte all’emergenza Covid ma per l’ordinarietà. Ho lanciato l’allarme per il blocco delle visite ambulatoriali e delle operazioni di routine e di quelle non emergenziali. Ho rilanciato la necessità di trasparenza sul nuovo ospedale del Felettino di cui nessuno sa più a che punto sia l’iter realizzativo. Inoltre - conclude Natale - ho richiesto di effettuare maggiori controlli nelle Rsa a partire da quanto accade nella residenza Mazzini. Inoltre ho ribadito di dare gambe alla Zona logistica speciale e intervenire sulle grandi infrastrutture a partire dalla Pontremolese".