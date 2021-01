Natale e Garibaldi: "Una targa per ricordare la gloriosa Società Italia"

Liguria - I consiglieri regionali del PD Davide Natale e Luca Garibaldi hanno scritto una lettera al Presidente Toti per chiedere di affiggere una targa all’ingresso del palazzo della Regione in piazza de Ferrari, in modo da ricordare a tutti che, quell'edificio, è stato la sede della gloriosa Società Italia di Navigazione.

Genova, la Liguria e il Paese intero si sono magnificati della bellezza delle navi quali Rex, Michelangelo, Raffaello, Cristoforo Colombo, l’indimenticata Andrea Doria, Leonardo Da Vinci e tantissime altre.

“Crediamo sia giusto - dichiarano i due consiglieri del Partito Democratico - ricordare un pezzo della nostra storia e le tante persone che hanno contribuito a rendere straordinaria la nostra marineria. Siamo consapevoli che le nostre radici più profonde si nutrono anche di ciò che ha rappresentato per la Liguria la Scoietà Italia di Navigazione. Speriamo che il momento dell’affissione della targa possa rappresentare un'occasione di incontro e di narrazione”.