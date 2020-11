Natale: "Commercio, tamponi e distanziamento per acquisti sicuri"

Liguria - "Colgo l'occasione per associarmi ai ringraziamenti nei confronti del Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini per aver fatto il punto della situazione su quanto accade nei punti vendita della nostra provincia chiamando al tavolo sia le organizzazioni sindacali che i rappresentanti delle attività commerciali. È fuori dubbio che la collaborazione tra le parti è fondamentale per affrontare questa situazione di crisi dovuta al Covid. È molto importante focalizzare l'attenzione sulla media e grande distribuzione dove vi è un flusso di persone più importante con maggiori possibilità di contatto tra le persone". Lo afferma il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale.



"Sappiamo - prosegue - che molte azioni previste dai protocolli nazionali vengono rispettate dalle catene di distribuzione ma condivido che debba essere aumentata l'attenzione e attuate alcune azioni che vanno nella direzione di aumentare la sicurezza. È necessario, come giustamente viene richiamato dai sindacati del commercio, effettuare screening periodici a tutto il personale, contingentare il numero dei clienti in base alle dimensioni delle strutture al fine di evitare assembramenti all'interno, mantenere le distanze con particolare attenzione al momento del pagamento delle merci e, soprattutto, effettuare controlli che le varie disposizioni vengano rispettate", conclude Natale.