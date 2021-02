Liguria - "Il questionario della Asl5 Liguria e' un errore dovuto all'utilizzo di formulazioni che il ministero della Salute ha dichiarato 'superate' e che per questo modificherà". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito del modulo della Asl5 Liguria per la vaccinazione anti-Covid. "Bene, ora non c'e' altro tempo da perdere. Bisogna comunque cambiare subito quell'inaccettabile questionario", conclude.