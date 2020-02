Milleproroghe, Paita: "Dal centro destra accanimento contro la Liguria"

Liguria - “E’ incomprensibile perché Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si oppongano all’approvazione di atti di cui le imprese genovesi hanno disperatamente bisogno". Lo scrive in una nota Raffaella Paita di Italia viva che prosegue: “Tutte le criticità legate alle coperture sono state superate, tanto che il governo ha dato parere favorevole. Allo stesso tempo il tessuto economico della Liguria sta ancora soffrendo e ha dunque assoluta necessità delle misure contenute in quegli emendamenti. Ci risulta per questo incomprensibile che le opposizioni di centro-destra impediscano di venire in soccorso alla Liguria. Evidentemente, a dispetto delle enunciazioni retoriche, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia preferiscono accanirsi su un territorio in difficoltà piuttosto che rinunciare agli interessi tattici di partito”.