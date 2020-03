Michelucci e Pecunia: "Gravissimo rischiare che si ammali personale sanitario"

Liguria - “Tra i tanti problemi da risolvere in questi giorni ne sottolineiamo due sui quali vorremmo risposte precise quanto urgenti dalla Regione. Ascoltando ciò che gli scienziati ci stanno indicando per quel che riguarda le prossime e determinanti settimane per il contenimento del contagio da covid19, leggiamo e raccogliamo preoccupazioni diffuse sulla carenza di presidi di auto protezione per medici e personale ospedaliero. Alisa dice di averne ordinate un quantitativo che però attualmente non è ancora disponibile. Questa situazione merita risposte più chiare: l’assessore Viale è in grado di dirci con chiarezza se l’approvvigionamento attuale sia sufficiente per far lavorare in sicurezza tutto il personale? Perché se così non fosse il rischio che chi si occupa della nostra salute si ammali a sua volta sarebbe gravissimo. Per questo vorremmo sapere con precisione quando sono stati ordinati i presidi, quando si conta arrivino e se è stata fatta una valutazione per capire quanti ne occorreranno ancora per provvedere già ad un nuovo eventuale ordine senza perdere altro tempo". Lo dichiarano in una nota Juri Michelucci e Federica Pecunia, consiglieri regionale e comunale di Italia Viva.



"L’altro problema non meno importante è quello del grave sovraccarico nell’esamina dei tamponi a Genova - continuano -: non ci spieghiamo perché non venga immediatamente approntato tutto il necessario per i nostri medici biologi per esaminare i tamponi localmente e non dover attendere,ma nemmeno intasare gli ambulatori regionali. Questo a maggior garanzia dei nostri concittadini che si vedono costretti ad aspettare notizie e degli operatori sanitari che sarebbero maggiormente tutelati ad avere risposte in tempo breve sia per l’assistenza al paziente sia per la ricerca degli eventuali contatti in caso di positività. Chiediamo a regione Liguria e all’Assessore Viale di fornirci tutte le spiegazioni del caso”.