Michelucci e Ferrando: "Toti, su mascherine operazione vergognosa"

Liguria - "Non si sa se sia più incredibile o vergognoso il fatto che Toti abbia speso ben 155mila non a sostegno dei medici o di qualche categoria in difficoltà ma per apporre il logo della Regione Liguria sulle confezioni delle mascherine consegnate alla popolazione". Lo dichiarano Juri Michelucci e Valter Ferrando, consiglieri regionali di Italia Viva.

"Quale altra regione ha sprecato una simile cifra per un logo che fa nascere il sospetto fortissimo di una pura intenzione propagandistica? Toti voleva che la gente, aprendo le buste con la mascherina, si ricordasse che era stato lui a procurargliele? Utilizzare un simile contesto per farsi della pubblicità è una vera vergogna. Non poteva destinare quasi soldi per comprare altre mascherine per medici e infermieri? Oppure per Toti pensa che stampare quel logo e la sua carriera siano più importanti della vita di chi lavora negli ospedali?", concludono.