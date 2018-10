Michelucci: “Viale stanzi I fondi per il sociale e incontri i presidenti di distretto e i tecnici”

Liguria - “L'assessore Viale proceda al riparto della seconda tranche del fondo per le politiche sociali e assicuri almeno le risorse per l'anno 2017: sono a rischio tantissimi liguri con fragilità”. Lo chiede con un'interrogazione il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci. “La Regione Liguria – spiega l'esponente del Partito Democratico – il primo giugno scorso ha deliberato il riparto della prima tranche dei finanziamenti per i distretti sociosanitari, pari a 8 milioni di risorse proprie. Ma i Comuni capofila non conoscono lo stanziamento dell'intero fondo per il 2018. E così, visto che non hanno avuto informazioni dettagliate da parte della Regione su eventuali riduzioni o aumenti del fondo, i distretti sociosanitari hanno predisposto i bilanci comunali sulla base dello stanziamento del 2017".

"Un anno fa - continua Michelucci – Viale aveva convocato i presidente di Distretto e i direttori sociali per aprire un confronto sui criteri di riparto del fondo, ma dopo quell'incontro la Regione non ne ha organizzarti altri”. Il vicecapogruppo del Pd ricorda che i distretti “devono programmare le risorse per tempo per dare una risposta ai cittadini su servizi come assistenza domiciliare, supporto educativo, contributi economici" e che “non avendo informazioni sul riparto del fondo rischiano, in caso di riduzioni di dover diminuire i servizi”. Per scongiurare un tale epilogo Michelucci chiede all'assessore Viale “di mantenere le promesse, di incontrare i presidente di distretto e tecnici del sociale per aprire un confronto e di procedere al riparto dei fondi mancanti”.