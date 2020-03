Liguria - "Sembrerebbe esista sul mercato della diagnostica kit che vanno a ricercare gli anticorpi per il Cov19 IgG e IgM; la Regione lo ha verificato? Si tratta di un metodo di indagine che potrebbe rivelarsi molto utile poiché gli epidemiologi affermano che l'infezione circoli dai primi di gennaio e che la maggior parte dei contagi risulti asintomatico o con sintomatologia parainfluenzale. Adottare nei Laboratori Aziendali questo tipo di test significherebbe almeno per gli operatori sanitari un utile ausilio per difendersi dal contagio.

Coloro infatti che risulterebbero già positivi agli anticorpi potrebbero essere impiegati con maggiore tranquillità in prima linea. Tra l'altro il costo del test è molto contenuto ed è molto rapido oltre che eseguibile in qualsiasi Azienda, a differenza del tampone. Tutelare gli operatori sanitari è una priorità assoluta in questa fase anche per garantire cure sufficienti ai contagiati. Si tratta di un'opportunità che chiedo al presidente Toti di vverificare immediatamente e se è possibile chiedo di predisporne l'utilizzo".



Juri Michelucci (Iv)