Michelucci: "Toti pensa solo a riaperture, non a riavviare attività ambulatoriali, visite e esami specialistici"

Liguria - "È lecito sapere quando Toti e Viale decideranno di far ripartire la sanità? Il governatore mi sembra molto concentrato su tutte le riaperture tranne che sul ripristino del sistema sanitario post emergenza. Oggi è ancora tutto bloccato". Il richiamo giunge da Juri Michelucci, Capogruppo Italia Viva nel consiglio regionale ligure: "Occorre riavviare al più presto le attività ambulatoriali, le visite e gli esami specialistici. Diversamente i cittadini sono costretti a ricorrere al privato. E oltre a questo attendiamo un vero piano di riorganizzazione degli ospedali che dia una prospettiva per continuare ad affrontare il Covid. Non esiste solo quello però. Serve tenerne conto nella programmazione di ospedali dedicati al virus, in modo da lavorare su strutture pulite per tutte le altre patologie e necessità. In questa fase di transizione avevamo chiesto di introdurre il sistema delle televisite per i malati cronici per esempio, ma non è stato fatto nulla. Non crediamo di chiedere molto, ssi tratta di risposte che i cittadini attendono e di cui i servizi sanitari hanno impellente bisogno".