Michelucci: "Test sierologici, restano esclusi Oss e volontari"

Liguria - "Grazie alle nostre ripetute richieste la giunta Toti ha dato avvio ai test sierologici, seppur in ritardo rispetto a altre regioni e solo per il personale dipendente delle ASL. Di fatto oggi sono esclusi tutti gli altri che lavorano in prima linea per l’emergenza Coronavirus". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia viva.

"Sto parlando di moltissimi OSS, operatori di Italy Emergenza, volontari delle pubbliche assistenze e tutti gli altri che lavorano quotidianamente contro il virus e che appunto sono rimasti esclusi dalle analisi dei test sierologici. Inoltre non sono stati ancora pubblicati i dati dei risultati fatti e la percentuale dei tamponi eseguiti sulla popolazione, a differenza di Regioni come Veneto e Toscana. Una situazione surreale che mi ha spinto a firmare un’interrogazione in cui chiedo chiarimenti in merito", conclude.