Michelucci (Pd): "Turismo, segno meno da mesi. Altro fallimento di Toti"

Liguria - "Il segno meno scandisce inesorabile i dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche in Liguria nei primi sei mesi del 2019 (dati dell'Osservatorio regionale ligure per il turismo). Un peggioramento netto, rispetto allo scorso anno, che sancisce il fallimento delle politiche turistiche della giunta ligure. Eppure di risorse ne sono state spese...in dubbie campagne di comunicazione, in convention ed eventi di respiro sovranista, per fare qualche esempio. Noi crediamo serva altro. Abbiamo un territorio bellissimo e vario e bellezze da valorizzare e tutelare. Servono investimenti strutturali nell'accoglienza turistica, nella tutela dell'ambiente, nelle infrastrutture e nei collegamenti. E invece, non più tardi di qualche giorno fa proprio per parlare di trasporti -quello ferroviario in particolare-, siamo balzati agli onori delle cronache per episodi da terzo mondo. Ma non è colpa di Trenitalia -riferisce l'assessore - colui che avrebbe dovuto vigilare e controllare che i contratti di servizio fossero onorati. Insomma i dati parlano chiaro e non possono essere interpretati. Questa regione si sta impoverendo. È ora di alzare la testa e di liberarci da politiche fallimentari che hanno peggiorato le condizioni economiche e sociali dei liguri". Lo dichiara Juri Michelucci, vice capogruppo Pd in Regione Liguria.