Michelucci (IV) accende un faro sulle scuole guida

Liguria - "Vi è un altro settore dove sta crescendo molta preoccupazione e di cui poco si parla, le scuole guida. Se ne sente parlare poco e, ve studiato nello specifico un piano di riapertura altrimenti potrebbero essere molte scuole quelle che rischiano la chiusura e sono tanti i dipendenti che rischierebbero il posto di lavoro. In quali condizioni potrebbero riaprire le scuole guida? Come possono essere messe in sicurezza? Difficile mantenere la distanza di sicurezza alla guida con la doppia pedaliera. Difficile guidare in sicurezza con guanti (scivola il volante) oppure con la mascherina se un principiante porta gli occhiali.

Le scuole guida hanno le aule di teoria, possono ripartire oppure ci sono o vincoli come per le scuole?

Hanno bisogno visto il giro di persone che le frequentano di ingenti quantità di dispositivi di sicurezza, insomma una situazione difficile.

Penso che fra le altre cose di cui occuparsi anche questo mondo meriti attenzione da parte della regione e del governo nazionale".



Juri Michelucci

Capogruppo Italia Viva