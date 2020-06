Michelucci: "Danni animali selvatici, Regione convochi tavolo con associazioni di categoria"

Liguria - Durante questi mesi di lockdown infatti molti animali selvatici si sono avvicinati nei quartieri e nei centri urbani in cerca di cibo ma è nelle zone collinari e nell’entroterra che si registra maggiormente il problema dove le incursioni frequenti di ungulati e animali selvatici danneggiano il raccolto e mettono a rischio gli animali allevati in imprese agricole già provate economicamente dalla crisi di questi mesi.

Di questo problema si sono occupate molte associazioni di categoria che hanno denunciato una situazione ormai allo estremo.

Mi unisco a loro e chiedo al Presidente Toti e all’Assessore Mai di intervenire in questa situazione convocando un tavolo con le associazioni di categoria per ascoltare le ragioni degli agricoltori, stanziare misure economiche a sostegno delle imprese agricole e mettere in campo tutte le azioni possibili per aumentare il controllo del territorio dagli ungulati ed evitare così che possano raggiungere anche le città.



Juri Michelucci, capogruppo Italia viva in Regione