Michelucci: “Caos del trasporto ferroviario, precise responsabilità della Regione”

Liguria - "La situazione verificatasi nei giorni scorsi in merito al trasporto ferroviario ligure – dichiara Juri Michelucci, consigliere Pd in Regione Liguria - non è degna di una regione civile. Disservizi, ritardi, guasti, addirittura aggressioni e utenti esasperati. E la reazione di chi ha responsabilità è ancora peggiore. Trenitalia che scarica colpe sui dipendenti. Berrino che manda la solita inutile letterina minacciando la rescissione dei contratti che poi non farà . Ricordiamo che l'amministrazione regionale non può certamente esimersi dalle sue responsabilità. In primis quella di controllo e vigilanza sugli adempimenti contrattuali e sulla qualità del servizio che deve essere esercitata sempre, proprio per evitare che si verifichino situazioni come quelle denunciate. Non è pensabile che in pieno agosto, in una regione che vuole fare del turismo una delle voci principali della sua economia, il trasporto ferroviario registri un tale susseguirsi di disservizi. L'assessore si assuma le sue responsabilità e si impegni a risolvere una volta per tutte le criticità del nostro sistema ferroviario. La brutta figura sul piano nazionale provocata al nostro territorio è drammatica. Prego astenersi dalla solita logora risposta sul governo del centrosinistra. Siete alla guida della regione da 5 lunghi anni. Ormai la risposta è un disco rotto. E i vostri risultati sotto gli occhi di tutti gli italiani”.