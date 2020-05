Michelucci: "Bandi regionali insufficienti, c'è chi non ha nemmeno potuto fare domanda"

Liguria - “I bandi che Regione Liguria ha previsto in questi mesi di difficoltà economica per famiglie, acquisto attrezzature informatiche, piccole imprese e associazioni sportive dilettantistiche non sono stati sufficienti con la conseguenza che molti liguri non hanno neppure potuto far domanda". Lo dichiara il capogruppo di Italia viva in Regione Juri Michelucci.

"Infatti anche il bando a sostegno delle famiglie non è stato sufficiente per rispondere alle esigenze delle famiglie, tante non sono riuscite a partecipare.

La stessa sorte è toccata al bando a sostegno delle associazioni sportive e culturali, bandi chiusi dopo pochissime ore lasciando fuori la gran parte delle associazioni sportive liguri.

Ritengo quindi fondamentale che la giunta regionale stanzi nuove risorse o preveda nuovi bandi che diano risposte a queste istanze", conclude Michelucci.