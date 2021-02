Medusei ribadisce: "Ema approvi l'utilizzo del vaccino russo"

Liguria - Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, ieri nel corso di un incontro con il Console generale di Russia a Genova e con l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha ribadito la necessità che la campagna vaccinale in Italia possa godere anche delle forniture del vaccino russo, che ha già dimostrato un’efficacia superiore al 90%. "Insieme al professor Matteo Bassetti, abbiamo parlato del vaccino Sputnik V con il Console Generale della Federazione Russa Maria Vedrinskaja, che ci ha ricevuto presso il Consolato a Genova, e che ringrazio per la cortese ospitalità. Considerate le difficoltà del piano vaccinale nazionale – dichiara il presidente - personalmente auspico che EMA approvi al più presto il vaccino russo e che il futuro nuovo Governo possa aprire a questo vaccino e valuti la possibilità di produrlo in siti italiani".