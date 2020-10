Mascherine obbligatorie ovunque, Toti non ci sta: "Sarebbe un passo indietro inaccettabile"

Liguria - Mascherina obbligatoria in tutta Italia? Giovanni Toti, presidente regionale ligure, non è affatto d'accordo, considerando un'eventuale decisione in tal senso "un passo indietro francamente inaccettabile”. Intervenuto a Radio1 a proposito dell’indicazione che potrebbe essere contenuta nel prossimo decreto del presidente del Consiglio, il numero uno di Piazza De Ferrari spiega il senso delle sue parole: “Ritengo che un provvedimento universale e identico per tutto il Paese senza tenere conto delle varie situazioni sia un passo indietro. Francamente un provvedimento che dovesse in qualche modo colpire i poteri delle Regioni lo riterrei gravemente intollerabile”, ha aggiunto Toti che in Liguria ha applicato questa misura in tutto il comune della Spezia e nel centro storico dei Genova.