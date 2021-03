Malattie rare, sì unanime al tavolo di confronto tra Alisa e associazioni

Liguria - Oggi pomeriggio il consiglio regionale ligure ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a istituire un tavolo tecnico immediato fra ALiSa e i rappresentanti delle associazioni dei malati di malattie rare in modo da programmare in tempi brevissimi la prenotazione e la vaccinazione di questi pazienti particolarmente fragili. Nel documento, elaborato dopo un incontro avvenuto questa mattina con i capigruppo e il presidente della giunta Giovanni Toti, si ricorda che le persone colpite da malattie rare, oltre a essere estremamente fragili, non possono essere trattate, nel caso di infezione da Covid, come gli altri pazienti in quanto sono maggiormente esposte a complicanze talvolta imprevedibili.