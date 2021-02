Mai: "Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per i veicoli a gnl"

Liguria - “I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, con alimentazione a gas naturale liquefatto (Gnl) immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2021. L’esenzione si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell’anno 2021. E’ il testo dell’emendamento al disegno di legge della giunta n.° 52 del 27 gennaio 2021 presentato dalla Lega in Regione Liguria e approvato all’unanimità stamane dalla I commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali. Questo provvedimento si aggiungerà quindi all’esenzione del pagamento dell’accise sui carburanti che nella nostra regione decorre dallo scorso gennaio”.