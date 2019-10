M5S ligure alla festa di Napoli: "Rispondiamo solo alla collettività dei cittadini"

Liguria - "Il MoVimento 5 Stelle ha le soluzioni ai problemi, è questa la grande forza propulsiva che dà spazio e grinta al nostro Movimento e che ha caratterizzato i due giorni di festa a Napoli - dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore a margine dell'evento -. La nostra forza sta anche nell'avere le mani libere, perché rispondiamo solo alla collettività dei cittadini: noi studiamo e analizziamo i problemi e troviamo le soluzioni".



"Alla Gronda dei Benetton - continua Salvatore - noi rispondiamo con la Gronda dei Genovesi. Alla malagestione di Società Autostrade noi pretendiamo la caducazione delle concessioni, perché non è accettabile che chi è responsabile per la tragedia del Ponte Morandi e falsifica ancora oggi i report sulla sicurezza degli altri viadotti gestisca e tragga profitto dalla nostra rete autostradale. Al malaffare e alla cattiva politica, noi rispondiamo con il MoVimento 5 Stelle e con le buone pratiche che dal M5S estendiamo a tutte le forze politiche. Dopo 40 anni di promesse è grazie a noi che il numero di parlamentari è stato finalmente ridotto. Solo con l’ascolto della cittadinanza possiamo trovare soluzioni utili e durature. Italia 5 Stelle ci ha raccontato questo!”.



"Festeggiamo i nostri primi 10 anni in un bellissimo contesto nel quale non sono mancati i momenti di confronto, perché il confronto è il sale della democrazia", dichiara a sua volta il consigliere regionale Fabio Tosi, che poi aggiunge: "In questi 10 anni siamo cambiati, ma cambiare non vuole dire fare dei passi indietro anzi tutt’altro".



"Come tutti gli anni, Italia 5 Stelle si concretizza in una splendida festa della comunità pentastellata e in un'occasione sempre costruttiva di confronto tra tutti i livelli istituzionali! - interviene a sua volta il consigliere regionale Marco De Ferrari -. Uno dei temi che stanno a cuore al MoVimento 5 Stelle è l'ambiente, una delle nostre Stelle. Dobbiamo attivare politiche attive a contrasto dei cambiamenti climatici in atto e vincere la sfida sul clima con un green new deal (piano di investimenti mirati). Proprio in questi giorni, infatti, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha presentato il Decreto Clima: il primo storico decreto interamente dedicato all'ambiente".



"Le Regioni sono gli enti più consoni e preposti per incanalare sui territori queste ottime iniziative e potenziarle per arrivare alla massima riduzione possibile delle emissioni dei gas climalteranti (in primis CO2 e CH4) e alla riconversione di tutti i settori industriali individuati anche dall'Ipcc come i più impattanti sul clima su scala globale - spiega De Ferrari -. Auspichiamo anche maggiore attenzione sulla filiera agroalimentare (privilegiando i prodotti a minimo impatto ambientale, la filiera corta di qualità, il chilometro zero o utile); e sul settore dei trasporti (incentivando e promuovendo la mobilità pubblica e condivisa e la riconversione all'elettrico). In poche parole, mettere al centro, anche delle nostre azioni quotidiane, la sostenibilità. Perché abbiamo un solo pianeta e dobbiamo preservarlo. Non esiste un pianeta B".



"La festa di Napoli è stata una grande occasione di confronto tra i nostri simpatizzanti e tutti gli eletti in tutte le istituzioni - aggiunge poi il consigliere regionale Andrea Melis -. Una carica di energia e idee per i prossimi appuntamenti che vedono la Liguria in prima linea nel 2020".