M5S a Toti: "Accantoni la campagna elettorale, facciamo squadra per il bene della Liguria"

Liguria - "Caro Presidente Toti, lei chiede, a più riprese e con ogni mezzo, di evitare le critiche. Invito che fin qui ci ha sempre trovati d'accordo, non a caso non siamo mai intervenuti, anche quando le sue dichiarazioni andavano 'oltre'. Sa perché lo abbiamo fatto? Perché profondamente rispettosi, solidali e vicini alle esigenze dei nostri cittadini che, in questo momento, di tutto hanno bisogno fuorché di polemiche. Dopo le sue affermazioni irresponsabili della notte scorsa, però, non possiamo rimanere in silenzio: se lei, da un lato, chiede rigore e toni bassi dall'altro, senza alcuno scrupolo, non perde occasione per attaccare i suoi avversari politici. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non aveva ancora terminato di parlare agli italiani e lei aveva già pronto un post in cui insinua che la responsabilità della morte dei nostri concittadini è da ricercare nella 'classe dirigente del Paese'. Governatore lei ne ha sempre per tutti, tranne che per se stesso in un momento in cui, appellandoci a senso di responsabilità e serietà, stiamo chiedendo ai nostri cittadini sforzi immani per arginare i contagi, per sconfiggere la pandemia e gettare le basi per la ripartenza della nostra Liguria. La verità Presidente, e vorremmo se ne rendesse conto una volta per tutte, è che lei non è Davide che combatte, da solo, contro Golia. La verità è che qui, tutti, ognuno per la sua competenza e responsabilità, sta facendo il possibile per vincere questa 'guerra' rinunciando a toni sensazionalistici e alla ricerca del consenso a tutti i costi". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari liguri del M5S e i consiglieri regionali Andrea Melis e Fabio Tosi.



"La verità, Governatore, - proseguono - è che dovrebbe per una volta fare autocritica verso le sue politiche prima di 'lavarsene le mani' scaricando su altri la responsabilità della morte dei nostri cittadini. Perché vede Presidente, se è vero ad esempio che il personale medico e paramedico ligure, fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, è stato rifornito poco e male di dispositivi di protezione individuali, non siamo altrettanto sicuri che lei non abbia nulla da rimproverarsi. Al contrario. E' davvero certo di poter imputare totalmente al governo nazionale queste gravi carenze? Non si affretti a rispondere a questa domanda, ci sarà tempo e modo per analizzare eventuali responsabilità. Ora è il momento dell'impegno, non delle polemiche".



"E allora Governatore le chiediamo solo questo: concentri tutti i suoi sforzi nell'affrontare ogni aspetto di questa vicenda. Accantoni la sua campagna elettorale perenne e tralasci le polemiche perché non sarà certo un suo post urlato e irrispettoso o una sua dichiarazione, a permetterci di lasciarci alle spalle l'emergenza. Quanto a noi: ci troverà, come sempre, dalla parte dei cittadini per affrontare con lealtà e spirito di squadra questa guerra per il bene della nostra grande comunità. Buon lavoro", concludono.