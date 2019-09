M5S: "Siamo l'ultima generazione che può invertire la rotta"

Liguria - "Il MoVimento 5 Stelle Liguria è accanto ai giovani scesi in piazza a Genova, come nelle piazze di tutta Italia (circa 160) e di tutto il mondo (circa 4000), per chiedere alla politica azioni immediate di contrasto ai cambiamenti climatici in atto", dichiarano la capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari a margine della manifestazione genovese di oggi con i "Fridays for Future".



"Dobbiamo impegnarci sia nelle Istituzioni sia nella quotidianità a ridurre il nostro impatto sul clima e far tendere a zero da subito le emissioni di CO2 e di tutti i gas serra - aggiungono -. Servono azioni quotidiane sulla mobilità, sull'alimentazione e su tutti gli stili di vita che devono rimettere al centro la parola sostenibilità!"



"Ribadiamo le tre principali rivendicazioni dello sciopero globale sul clima: il raggiungimento di zero emissioni entro il 2050; l’attuazione di una strategia di transizione energetica su scala mondiale; la valorizzazione della conoscenza scientifica e della giustizia climatica. Siamo l'ultima generazione che può invertire la rotta e grazie alla determinazione di questi giovani possiamo farcela. I giovani salveranno il pianeta. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: abbiamo un solo pianeta! Non esiste un pianeta B", concludono Salvatore e De Ferrari.