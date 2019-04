M5S: "I privilegi della vecchia politica hanno le ore contate"

Liguria - "La battaglia del MoVimento 5 Stelle contro i vitalizi va avanti e siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e ancora faremo perché i privilegi della vecchia politica siano relegati una volta per tutte in soffitta. La casta ha davvero le ore contate", hanno dichiarato i portavoce del M5S in Regione Liguria all'indomani dell'annuncio del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Nella sua nota stampa, infatti, il Ministro ha comunicato "il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni: tagliamo i vitalizi anche ai consiglieri regionali. È un risultato storico del Governo del cambiamento. Cade l'ultimo baluardo dei privilegi, finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini con una riforma che cancellerà per sempre i vitalizi dei consiglieri regionali e consentirà di risparmiare 150 milioni di euro in 5 anni".