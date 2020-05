M5S: "Fallimento delle privatizzazioni scopiazzate dalla Lombardia"

Liguria - "Nell'odierna seduta consiliare, in fase di discussione di un Odg che propone di mettere in campo tutte le forze disponibili per rispondere alla pandemia che ci ha colpito, ci sono state mosse critiche irricevibili: l'assessore Viale ci ha accusato di non essere coerenti. Evidentemente non è stato colto il punto: come M5S, non cesseremo mai di respingere il processo di privatizzazione della Sanità tanto alacremente avviato in Liguria da questa Giunta. Di fronte a un sistema sanitario con soggetti accreditati e non accreditati, e in una situazione come quella di massima emergenza o comunque di una fase così critica come quella che stiamo vivendo ora, è normale e doveroso che siano chiamate in causa tutte le componenti In grado di fornire risposte e soluzioni. Noi abbiamo e continueremo a sostenere che la priorità sia il sistema pubblico vero. Le privatizzazioni lombarde, scopiazzate peraltro male qui in Liguria, per le quali avevamo assistito a presentazioni in pompa magna con l'allora presidente di regione Lombardia Maroni, insieme a Toti e Viale, hanno palesato il proprio fallimento". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Melis intervenendo nell'odierna seduta consiliare in via telematica.



"Ho presentato in consiglio regionale - aggiunge la capogruppo Salvatore - un ordine del giorno su questa situazione e specificatamente per ottenere un impegno del presidente della giunta regionale per richiedere agli istituti privati, accreditati e non, di mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché le apparecchiature presenti nelle suddette strutture per impiegarli all’interno delle strutture ospedaliere e a richiedere inoltre di mettere a disposizione i locali per ricavare altri posti letto fondamentali per l’emergenza, tenuto conto della carenza di posti letto per i malati, e a mettere a disposizione gli istituti privati anche per le quarantene e il soggiorno dei soggetti maggiormente a rischio e potenziali vettori di contagio per vicini e familiari. Amarezza - conclude la Salvatore - nel constatare che in Consiglio regionale ancora una volta si antepone la propaganda politica della maggioranza ai risultati per i cittadini. Ma cosa ancora più grave, nella risposta negativa l’assessore Viale parla e discute di test sierologici, mentre l’ordine del giorno parla di tamponi, cosa completamente diversa. L’approssimazione e ignoranza del campo che dovrebbe guidare è agghiacciante."