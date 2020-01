M5S: "Danni maltempo, governo sta garantendo ritorno a normalità"

Liguria - "Nel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha disposto ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal Maltempo. Tra queste c’è la nostra martoriata regione, la Liguria, a cui spetterà il maggior contributo: 77.062.212 euro per i danni del maltempo dello scorso novembre, che si aggiungeranno agli oltre 40 milioni già stanziati”:lo affermano i deputati liguri del MoVimento 5 Stelle, Sergio Battelli, Simone Valente, Marco Rizzone e Leda Volpi.

“Finalmente grazie al MoVimento 5 Stelle stiamo fornendo risposte veloci ai cittadini danneggiati da fenomeni meteorologici estremi. Contro il dissesto idrogeologico sono già stati stanziati 11 miliardi per il Piano ProteggItalia, la più grande opera di messa in sicurezza e prevenzione mai stata fatta nel nostro Paese”, proseguono i portavoce.

“Siamo garantendo ai cittadini che hanno subìto danni il ritorno alla normalità in tempi celeri attraverso sostegno economico e uno Stato vicino ai nostri concittadini che hanno mostrato forte voglia di ripartire. Gli abitanti di Sestri Levante, Casarza e Moneglia, delle valli del Vara e del Magra e tutte le altre zone potranno contare su interventi rapidi per fronteggiare i danni subiti”, concludono i deputati liguri del MoVimento 5 Stelle, Sergio Battelli, Simone Valente, Marco Rizzone e Leda Volpi.



(foto di repertorio)