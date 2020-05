M5S: "Bisogna fermare il protagonismo di Toti"

Liguria - “L'eccesso di protagonismo del Presidente della Regione Giovanni Toti in questa fase emergenziale si è spinta talmente oltre da indurre sindaci liguri di ogni colore a chiedergli di tirare il freno. Circa 70 primi cittadini della nostra regione hanno scritto al governatore per chiedere lo stop a nuove ordinanze per la Fase 2, al fine di mantenere coerenza istituzionale tra le decisioni dello Stato e quelle degli Enti territoriali.



Un atteggiamento debordante e improntato alla propaganda politica, quello di Toti,che avevamo già sottolineato con forza nei giorni scorsi e che ora trova un'ulteriore conferma.



La nostra regione, gravemente colpita dal coronavirus, deve agire con prudenza, buon senso e responsabilità. Soprattutto per proteggere la popolazione.



I liguri non hanno voglia delle sparate di presunti paladini della cittadinanza, che in realtà creano solo confusione, ma di sentire che le istituzioni agiscono in modo coerente e coeso”.



Lo scrivono in una nota i parlamentari e consiglieri regionali liguri del Movimento 5 Stelle.