Lunardon e Pastorino: “Toti assente in consiglio per motivi istituzionali o per campagna elettorale?”

Liguria - Toti è a Roma per la Regione o per la sua campagna elettorale? Il presidente della Giunta ligure oggi non è presente in Consiglio regionale: un'assenza “giustificata” adducendo motivi istituzionali non meglio precisati. La realtà, però, sembrerebbe un'altra, perché alle 11,30 è convocata, alla Camera dei deputi, la conferenza stampa di presentazione del suo movimento politico “Cambiamo”. Toti è la massima carica regionale, se giustifica la sua assenza per motivi istituzionali e poi i motivi sono altri, allora sta prendendo in giro non solo l'aula, ma tutti i cittadini liguri.



Impegni istituzionali è una giustificazione vaga: serve un chiarimento credibile da parte del presidente sulle reali motivazioni che oggi lo hanno spinto a disertare il Consiglio. È quanto abbiamo chiesto in aula oggi insieme alla collega Salvatore (M5S). Attendiamo una risposta formale da parte della presidenza del Consiglio ligure.





Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.

Gianni Pastorino, capogruppo Rete a sinistra – Liberamente Liguria.