Lunardon attacca: "Toti usa logo Regione per la campagna elettorale"

Liguria - "Il presidenti Toti usa il simbolo istituzionale della Regione per la campagna elettorale di Albisola Superiore, violando palesemente la par condicio.

Presidente, gli Enti non si schierano. Se vuole sostenere, da libero cittadino o da dirigente politico, un candidato e fare campagna elettorale lo faccia. Ma non usi il simbolo di tutti i liguri per fare propaganda elettorale.

Segnaleremo al Garante per le comunicazioni questa grave infrazione, che tra l’altro si ripete quasi tutte le elezioni. Non si possono trascinare le istituzioni nell’agone politico".



Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.