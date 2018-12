Lunardon: "Il governo non riconosce i diritti dei pensionati"

Liguria - “Oggi ho partecipato portando la solidarietà del Gruppo Pd in Regione Liguria – afferma Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria – alla manifestazione promossa da Cgil Cisl e Uil davanti alla Prefettura di Genova contro il taglio alla rivalutazione delle pensioni. Il Governo del presunto cambiamento mette le mani nelle tasche dei pensionati colpendo tutte le pensioni sopra i 1.500 euro lordi con una decisione che cuba circa 3,3 miliardi in tre anni e colpisce in Liguria il 48% dei pensionati, togliendo fino a 300 euro l’anno per tre anni. In pratica la pseudo quota cento e finanziata con i soldi degli altri pensionati. Peccato che queste non siano le pensioni d’oro, ma una parte assai rilevante delle pensioni italiane, quelle medie- Ci auguriamo che di fronte a una contraddizione così evidente il Governo gialloverde, come è già accaduto con l’Ires, faccia marcia indietro. Questo Governo non solo non garantisce gli investimenti ma colpisce i più deboli. Esprimeremo la nostra netta contrarietà in tutte le sedi possibili”.