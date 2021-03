Luca e Gianni Pastorino: "Decisione inaspettata e devastante per famiglie e ragazzi"

Liguria - Siamo stupiti dalla decisione della misura di Regione Liguria che da lunedì 8 marzo chiude le scuole superiori di secondo grado passando al 100% di didattica a distanza", dichiarano congiunti il deputato ligure di LeU e segretario di Presidenza alla Camera Luca Pastorino e il capogruppo di Linea Condivisa in Regione Gianni Pastorino.



"Esprimiamo tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità: troviamo questa scelta inopportuna, per le famiglie e per i ragazzi, anche alla luce dei numeri liguri. E una misura che pagheranno in modo devastante sia le famiglie sia le ragazze e i ragazzi liguri che avevano ripreso una pseudo vita normale seppur nel rispetto delle regole", concludono il deputato e il consigliere regionale.